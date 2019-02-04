Капитальный ремонт и закупка современного оборудования: в Николаевском онкодиспансере рассказали планах на 2019 год

В 2019 году в Николаевском областном онкологическом диспансере запланирован капитальный ремонт и закупка современного оборудования.

Об этом в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ сообщил исполняющий обязанности руководителя онкодиспансера Максим Безносенко.

Врач отметил, что больница, в первую очередь, обеспечена необходимыми препаратами, наличие которых можно проверить на сайте eliky.in.ua.

— То, что запланировано на 2019 год – это хорошая встряска для нашей онкологической службы. В первую очередь, мы оказываем три вида помощи – это хирургическое воздействие на опухоль, это химиотерапевтическая и это лучевая терапия. По химиотерапии я говорил, что мы сейчас хорошо обеспечены и были проблемы с тем, что люди не приезжали к нам, потому что думали, что у нас нет химиопрепаратов. Но в данный момент мы с конца того года были первой больницей, которая показывала на сайте eliky.in.ua наличие лекарств, - рассказал Безносенко.

Также врач рассказал об оборудовании, которое собираются купить в медучреждение в 2019 году.

— По программе онкологии мы собираемся приобрести оборудование для малоинвазивной хирургии. Это лапароскопические стойки, которые могут делать операции через 2-3 разреза и вся гинекология, половину хирургии мы можем проводить мы можем проводить с помощью таких малоинвазивных методик. Точно также операции на плевральной полости, - рассказал руководитель онкодиспансера.

По словам Безносенко, в больнице работают сотрудники, которые умеют обращаться с новой аппаратурой. В планах, помимо ремонта, также закупка радиотерапевтического кобальтового облучателя TERABALT и компьютерного томографа.

— У нас есть проект капитального ремонта с закупкой новейшего оборудования. Кроме стен будет закуплен новый гаматерапевтический препарат TERABALT и компьютерный томограф к нему. Это самое современное оборудование, которое только есть, оно еще даже не собрано, после оплаты оно будет собрано на заводе, - рассказал Максим Безносенко.

Напомним, глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обещает построить онкологический центр с оборудованием, высококвалифицированной медпомощью и представительствами иностранных партнеров.