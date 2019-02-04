В СБУ заявили, что провокации во время выборов могут быть не только от России, но и от самих кандидатов

Генерал Службы безопасности Украины Василий Вовк заявил, что провокации во время президентских выборов в Украине в марте могут быть не только от России.

Об этом генерал СБУ Василий Вовк сообщил в интервью ObozTV

По словам Василия Вовка, на выборах ожидаются нарушения общественного порядка: провокации могут устраивать отдельные кандидаты.

«Провокации могут быть у кандидатов друг против друга. Кто-то использует наших граждан, кто-то иностранных, кто-то россиян, кто-то поляков, чехов, румын, молдаван, белорусов... Мы не должны зацикливаться на каких-то невидимых провокациях. Мы давно готовы к провокациям – наученные, опытные», – заявил он.

Вовк также отметил, что часть украинских избирателей до сих пор симпатизируют Советскому Союзу и России и именно они будут вести агитацию за так называемую оппозицию.

«Они всегда будут агитировать за псевдооппозиционные силы, пророссийски настроенные. Реванш этих сил, которые были с Януковичем, происходит и будет происходить. Но избирательные провокации давно известны, как и избирательные технологии».

По словам генерала СБУ, на выборах ожидаются нарушения общественного порядка, потому что увеличится концентрация людей на демонстрациях, митингах, протестах, акциях, которые будут проводить кандидаты и политические партии.

«Где есть скопление людей, там есть нарушения общественного порядка. Там больше опасности для жизни и здоровья людей. Но правоохранители переходят на усиленный режим работы, мы знаем, как это делать, не переживайте, все будет хорошо», – заверил он.

Напомним, олигарх, владелец расположенного в Николаеве Черноморского судостроительного завода Вадим Новинский хотел оспорить закрытие украинских избирательных участков в РФ – суд постановил, что ЦИК поступил законно.