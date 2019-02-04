Очаковские хроники. Пожизненная осетрина

Теневой вылов рыбы, креветки и мидий в Николаевской области, в частности, в Черном море и Бугском лимане, приносят баснословные доходы, приблизительно 120-140 млн. грн. в сезон, и, завяжите узелок на память, прибыль пробегает мимо народной кассы.

Где державные учет и контроль, где внятный и рациональный экономический подход в такой важной для Николаевщины отрасли как рыбное хозяйство?! Почему и куда исчезли некогда знаменитые на весь мир перерабатывающие предприятия и мощный рыболовецкий флот?!

От бывшего величия и промышленного успеха остались лишь живописные полотна в столовой базы отдыха в Очакове, которые бесстыдно присвоила ликвидатор рыболовецкого колхоза «Черноморец».

Пустили на ветер флот, просвистели рыбу в Черном море и в Березанском лимане. Долавливают последнее…

Однако вернемся к очаковской судебной хронике. 22 января прошло второе предварительное слушание по претензиям к обращению общественной организации «ДАНА», опубликованную на сайте Преступности.нет «Вылову креветки STОP! Нерест. Заява в СБУ».

Сторона истца была представлена самим Кравцовым В.Г., 1972 г. рождения, и его адвокатом Стинкой С.А., бывшим работником очаковской милиции.

Ответчики - Кабашная Елена Николаева и Сергей Сергеевич Филипенко - в зале Очаковского суда отсутствовали. Мы с Анатолием Ильченко следили за происходящим в режиме веб-конференции из Центрального суда, Сергей «завис» в статичном режиме невыездного на своём полуострове Кинбурн. В Очакове из нашей команды в живую только один представитель - опытный адвокат Анна Шулика-Гинкулова.

Участвовать в онлайн заседании утехи мало. Неразличимы выражения лиц участников, не читаются живые реакций, испаряется драйв состязательности. Виртуальные судебные слушания как украинская свадьба без невесты. Микрофон так и не вдохновил на горячую речь в защиту исчезающих в коренных морских глубинах кефали, бычков, осетров, калканов, катранов, задыхающихся в китайских жаберных сетях дельфинов, и наконец, исчезнувших в Березанском лимане судаков, лещей и глоссы.

Двинулись по хронике. Суд идет! Председательствующая судья предложила «мировую». Участники единогласно отклонили замирение.

Мотивы истца понятны - 200 тыс. грн. не «бычки в томате», а пожизненная осетрина.

Сторона ответчиков вовсе не видит предмета для судебного спора.

Судья отказывает в ходатайстве о переносе слушаний в Центральный суд по месту жительства ответчицы, не удовлетворяет замену на «належного видповидача» - Кабашную на организацию «ДАНА» - мотивируя требованиями истца. Отказы вполне предсказуемы.

Обсудили порядок слушания дела по сути. Общий консенсус, занавес.

Но есть и позитивные новости в борьбе против теневого вылова и незаконной добычи черноморских краснокнижных.

«24 января 2019 г. прокуратурой Николаевской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении двух жителей городов Херсон и Очаков, которые обвиняются в незаконном занятии рыбным промыслом на территории Очаковского района» (из сообщения пресс-службы прокуратуры Николаевской области).

«За данное деяние браконьерам грозит ограничение свободы до 3 лет с обязательной конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого».

От имени общественной организации «ДАНА» публично благодарим прокурора Дмитрия Левицкого за эффективную защиту рыбных ресурсов региона. И, позволим себе, отметить позитивное деяние в деле браконьеров полковника И. Выговского.