«Современное медицинское оборудование - спасенные жизни людей», – Савченко об обновлении технических средств медучреждений области

Специалисты Николаевской облгосадминистрации проводят системную работу по обеспечению медучреждений новейшим оборудованием, так как это один из обязательных критериев предоставления качественных медицинских услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

«В 2019 году мы определили приоритетным направлением работы развитие медицинской отрасли Николаевщины. Уже сегодня завершается строительство 14 сельских амбулаторий, для которых уже закуплено 14 автомобилей «Renault Duster». Мы также планируем открыть современный онкологический центр. Я неоднократно отмечал, что стены не главное - главное современное оборудование и профессиональный персонал. В прошлом году мы также не забывали об этом, постоянно обновляли технические средства в учреждениях здравоохранения», - комментирует председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Так, в течение 2018:

- для Николаевской областной клинической больницы Николаевского областного совета приобретен аппарат ультразвуковой диагностики стоимостью 2498,45 тысяч гривен и аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем в сумме 295,0 тысяч гривен.

- для Николаевской областной детской клинической больницы Николаевского областного совета на сумму 6497,04 тысяч гривен приобретено лапароскопическую стойку с набором инструментов;

- для Николаевского областного клинического госпиталя ветеранов войны Николаевского областного совета - комплекс электроэнцефалографический компьютерный «BRAINTEST-24» за 148,0 тысяч гривен;

- для Николаевского областного онкологического диспансера Николаевского областного совета на сумму 175,0 тысяч гривен приобретено станцию ​​заливки тканей парафином ЕС-ЕКА и водяную баню В250-ЕКА, автоматический гистологический процессор Tissue-Tek VIP 6 в сумме 1376,02 тысяч гривен;

- для областной офтальмологической больницы Николаевского областного совета - бесконтактный тонометр TN-100 в сумме 197,0 тысяч гривен;

- для Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф приобретено 11 автомобилей скорой медицинской помощи типа «В» с оборудованием.

«В 2019 году также планируем приобрести еще не менее 30 современных автомобилей экстренной медицинской помощи. Ставим цель полностью обновить парк «скорых», чего не делалось последние двадцать лет», - добавляет Алексей Савченко.

Напомним, что на сегодня все учреждения первичной сети, которые предоставляют услуги жителям области, подключены к системе EHealth. Амбулатории, строящиеся также будут подключены к интернету. Кроме того, почти 5 миллионов гривен выделено на внедрение телекоммуникационных технологий - в частности, и на приобретение оборудования для применения телемедицины. Для сельских амбулаторий уже подобрано квалифицированный медицинский персонал и сейчас идет процесс заключения договоров с пациентами.