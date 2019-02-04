В Украине 73% граждан считают, что страна движется в неправильном направлении, - соцопрос

Согласно результатам социологического исследования, 73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении. Лишь 15% считают направление развития государства правильным, еще 12% ничего не смогли ответить на этот вопрос.

Об этом стало известно из результатов опроса, который был проведен Центром «Социальный мониторинг», «Украинским институтом социальных исследований им. Яременко», компанией «Инфо Сапиенс» и Социологической группой «Рейтинг».

Больше всего пессимизма относительно развития состояния дел в стране высказывали жители юго-восточных областей и Донбасса, относительно меньше - Галичины. Лучше оценивают ситуацию избиратели Петра Порошенко. Зато среди сторонников других кандидатов преобладают негативные оценки.

В оценках направления развития на местном уровне также преобладает негатив. Так, 64% опрошенных считают неправильным направление развития области (только 20% - правильным). 58% негативно оценивают состояние дел в населенном пункте, где проживают (28% - положительно).

Готовность принять участие в голосовании на президентских выборах выразили 81% опрошенных (45% - однозначно готовы, 36% - скорее да).

Напомним, что ранее БПП на Николаевщине под видом соцопроса набирал агитаторов на выборы и собирает данные сторонников Порошенко.