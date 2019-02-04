В Николаеве фирма «Алан-Техно» изменила свой маршрут из-за ямы на дороге

В Николаеве водители маршрутных такси №23 и №86 , которые едут от Центрального рынка в Большую и Малую Коренихи с 5 февраля меняют схему движения из-за ямы на дороге.

Данное объявление было опубликовано в группе «Contact Centеr Николаевского горсовета» Татьяной Кравченко.

В объявлении сказано, что маршрутки №23 и №86 не будут ездить через РСУ из-за ужасного состояния дороги.

«Почему люди должны страдать? Платить за проезд и добираться до места назначения добираться пешком. Эту яму расчистили и бросили, тем самым сделав проезд ещё более затруднительным. Да, не быть Сенкевичу мэром в дальнейшем. За бездействие не выбирают! Жаль, что впоследствии страдают люди», - написала женщина.

Начальник управления транспорта горсовета Дмитрий Попов в комментарии «Преступности.НЕТ» объяснил, что данный участок дороги находится на балансе Службы автомобильных дорог, куда не раз обращались с просьбой заделать ямы.

В частности, представитель фирмы-перевозчика «Алан-Техно» в комментарии изданию сообщил, что

Связаться с директором «САД» Андреем Максименко по данному поводу не удалось, так как он находиться в отпуске.

Отметим, что данная фирма принадлежит члену исполнительного комитета Николаевского горсовета Инге Шаповаловой - дочери экс-губернатора Николаевской области Алексея Гаркуши.



Напомним, что ранее жители микрорайонов Малая и Большая Корениха жаловались на перебои в пассажирских перевозках на маршрутах №23 и 86.