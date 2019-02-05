Студенты МКУ им. П.Орлика, которые осваивают ТОПовые специальности, начали проходить практику

4 февраля финансовые и медицинские учреждения, школы, рестораны, гостиницы и туристические фирмы, редакции газет и журналов, органы власти города Николаева и области на некоторое время пополнились молодыми и энергичными сотрудниками. Все они - студенты-практиканты Международного классического университета имени Пилипа Орлика.

Вуз заключил договоры о прохождении практики с лучшими предприятиями нашего региона. Среди них:

- сеть ресторанов японской кухни «Суши-WOK»; - гостинично-ресторанный комплекс «Александровский»; - сети аптек «Желаем здоровья», «Медицина для Вас», «РУАН»; - ООО «Сандора», «Югцемент»; - больница скорой медицинской помощи, Медицинский центр доктора Бубновского, областной лечебно-физкультурный диспансер и многие другие.

А студенты специальностей «право» и «управление и администрирование» постигают азы будущей профессии в Главном управлении Национальной полиции Николаевской области, хозяйственном суде, Территориальном управлении Государственной судебной администрации, адвокатуре, в казначейской и фискальной службах, Пенсионном фонде.

Отработать на практике полученные в вузе знания отправились более 2,5 тысяч юношей и девушек, обучающихся по направлениям и специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика», «Физическая терапия и эрготерапия», «Фармация», «Психология», «Дошкольное образование», «Начальное образование», «Гостинично-ресторанный бизнес», «Туризм», «Право», «Архитектура и строительство (геодезия и землеустройство)», «Транспортные технологии (автомобильный транспорт)», «Журналистика», «Маркетинг», «Финансы, банковское дело, страхование», «Учет и аудит», «Предпринимательство, товароведение и биржевая деятельность», «Компьютерная инженерия».

По данным управления статистики, именно эти специалисты являются наиболее востребованными в Украине, в том числе, в Николаевской и Одесской областях. А самыми высокооплачиваемыми считаются журналисты, айтишники, специалисты, работающие в сельском хозяйстве, строительстве, автотранспорте, образовании, менеджменте и маркетинге.

Многие из перечисленных профессий входят в топ востребованных для украинцев и в странах Евросоюза. Это:

1. Работники медицинских специальностей разного уровня: врачи, лаборанты, эрго- и физиотерапевты, медсестры, фельдшеры, санитары. 2. Фармацевты. 3. IT-специалисты. 4. Разнообразные специалисты в области строительства (геодезия и землеустройство). 5. Специалисты транспортных, преимущественно автомобильных технологий. 6. Представители гостинично-ресторанного и туристического бизнеса.

К слову, студенты университета имени Пилипа Орлика уже сейчас могут попробовать свои силы не только в родном городе и в Украине, но и за рубежом. В январе ученый совет вуза утвердил программу международных стажировок на 2019 год. И уже сейчас первые стажёры начинают работать в отелях Болгарии, Польши, Турции и Хорватии. Студенты на практике осваивают навыки работы в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, обслуживания и производства, туризма. Работают они в комфортных условиях в 4-х и 5 – звёздочных отелях, получают официальное оформление на работу, весь пакет документов и достойную заработную плату. Вуз сотрудничает с такими известными туроператорами, как CALYPSOTOUR, TEZ TOUR, KILIT GLOBAL, PENINSULA, FIT HOLIDAYS.