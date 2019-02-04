В Николаеве от здания супермаркета отвалилась водосточная труба – она упала на припаркованный автомобиль

В Николаеве 4 февраля от здания супермаркета АТБ по адресу проспект Мира, 34 отвалилась водосточная труба, которая упала на припаркованный рядом автомобиль «Mitsubishi».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил владелец машины.

Водосточная труба незначительно повредила автомобиль. По словам водителя, администрация заведения отказалась компенсировать ущерб и утверждает, что парковка не относится к их супермаркету. Владелец машины говорит, что труба могла быть плохо закреплена и могла упасть не на машину, а на кого-то из покупателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на два автомобиля упало дерево.