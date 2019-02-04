Директор КП «Николаевская ритуальная служба» покинул должность – ему не продлили контракт

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Михаил Трофанюк
Директору КП «Николаевская ритуальная служба» Михаилу Трофанюку не продлили контракт и он покинул свою должность.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал сам Трофанюк.

Он отметил, что подробности своего увольнения расскажет позднее. Сейчас обязанности директора КП исполняет Александр Сагайдак.

Известно, что в 2013-м году Сагайдак исполнял обязанности смотрителя Центрального городского кладбища

Как известно, на должность директора коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Трофанюка назначили в марте 2015 года

Людмила Жерновская

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русскийобщество