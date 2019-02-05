Николаевец возмутился бездействием компании «Місто для людей»: лифт не работает, ремонта нет, жалобы не принимают

В Николаеве жилец дома №12Б по проспекту Корабелов возмутился бездействием управляющей компании «Місто для людей Миколаїв».

Об этом он сообщил в своих письмах, пришедших на почту редакции «Преступности.НЕТ».

По его словам, за пять месяцев управляющая компания не реагировала должным образом на жалобы жильцов. Претензии касаются того, что на запасной лестнице не убрали строительный мусор, который грозит упасть на голову людям, а также состояния коридоров и электросетей. Кроме того, уже длительное время не работает лифт и сгорела щитовая.

«Лифт перестал работать, компании показывают друг на друга (судя по всему, управляющая компания и предприятие, отвечающее за лифт – ПН). У нас в доме относительно новый лифт, им понадобилось поменять все детали, а на детали кто-то кому-то деньги не перекинул. Люди не могут за хлебом выйти – в доме много пенсионеров. Свет стали отключать, приехали ремонтировать щитовую и спалили детали, испортили щитовую», - сообщает николаевец.

В перечень услуг, которые предоставляет управляющая компания, судя по предоставленному жильцом документу, входит обслуживание лифтов, текущий ремонт, в том числе и сетей энергоснабжения.

«В компании мне ответить не могут, постоянно перенаправляют куда-то. Закрывают офисы преждевременно, лишь бы не отвечать на вопросы. Пришел уточнить, когда справятся с проблемами нашего дома, они начали открещиваться, что «это не мы, это не наше». Попросил дать мне письменный отказ, они вызвали полицию. Я исправно плачу по тарифам в пять раз больше, при этом получаю в пять раз меньше!» - рассказал николаевец.

Напомним,