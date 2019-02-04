Николаевские патрульные помогли водителю, у которого было пробито колесо и сломан домкрат

В Николаевской области патрульные оказали помощь водителю, который попал в затруднительное положение.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Около 21:00 2 февраля, патрулируя автодорогу М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск», полицейские заметили припаркованный на обочине микроавтобус с включенной аварийной световой сигнализацией.

Патрульные решили поинтересоваться у водителя, что произошло и не нуждается ли он в помощи. Водитель объяснил, что он пробил колесо, а заменить его не может, поскольку его домкрат сломался. Инспекторы помогли мужчине разгрузить часть груза и, воспользовавшись домкратом из служебного автомобиля, заменили пробитое колесо. Водитель с пассажиркой поблагодарили патрульных за помощь и неравнодушие.

Напомним, что ранее в Николаеве патрульные помогли спасти женщину, которая оказалась в запертой квартире и потеряла много крови.