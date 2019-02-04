«Хаос и неразбериха», - в Николаеве возникли длинные очереди из-за изменений в оплате за электричество

В Николаеве уже не первый день возникают длинные очереди из граждан, которые хотят в «Николаевоблэнерго» и «Николаевской электроснабжающей компании» выяснить вопросы, связанные с оплатой за электричество.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что в связи с недавними изменениями, за поставку электричества пользователям теперь отвечает новосозданная «Николаевская электроснабжающая компания» - фактически дочерняя компания «Николаевоблэнерго». Именно ей теперь будут платить за свет, что вызвало путаницу среди потребителей.

В итоге бытовые пользователи и предприниматели приходят в компанию, чтобы выяснить вопросы о том, куда девалась их переплата, как теперь платить за свет и будут ли штрафные санкции.

Очереди возникли и из-за того, что многие граждане не смогли дозвониться в колл-центр компании. Самая длинная очередь из предпринимателей – даже к концу рабочего дня она занимала два этажа. Бизнесмены жалуются, что сначала их направили в облэнерго, чтобы сдать отчеты о потребленной энергии, а теперь отправили в энергоснабжающую компанию, чтобы получить счета. Некоторых предпринимателей «футболят» обратно в облэнерго. Из руководства энергоснабжающей компании сейчас на месте никого нет – они были до обеда.

- Мы не знали. Мы поехали сначала в «Николаевоблэнерго», выстояли очередь там, а нас отправили сюда («Николаевская электроснабжающая компания», - ПН), а здесь нам сказали, чтобы мы ехали обратно в «Николаевоблэнерго». Это же издевательство, - рассказал один из предпринимателей в очереди.

Алексей Шешурихин

Утром очередь из здания «Николаевской электроснабжающей компании», которая находится по адресу Пограничная, 39, занимала не только этажи и холл, но и продолжалась на улице.

Сайт «Новости-N» со ссылкой на директора ООО «Николаевская электроснабжающая компания» Валентина Линченко пишет, что по новой системе потребители должны предоставлять показания счетчиков именно первого числа календарного месяца. Для этого им сначала нужно обратиться в «Николаевоблэнерго» и сообщить, сколько электроэнергии они потребили, а после они должны посетить «Николаевскую электроснабжающую компанию» и получить счет. Чтобы упростить эту процедуру Линченко призывает регистрироваться на сайтах предприятий в «личных кабинетах».