Сегодня в Николаеве погода побила температурный рекорд, достигнув отметки в +12 градусов

В Николаеве теплая, как для начала февраля, погода побила температурный рекорд.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре.

В 14:00 в понедельник, 4 февраля, температура воздуха в Николаеве достигла показателя +12 градусов, что выше исторического максимума +9,4 градуса, который был зафиксирован в 2002 году.

Завтра, 5 февраля, в Николаевской области погода будет без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, умеренный. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла. В Николаеве ночью 0-2 градуса тепла, днем +6-8 градусов.