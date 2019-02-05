В январе взнос Николаевщины в сводный бюджет составил почти 875 миллионов гривен, - глава областной ГФС

Владимир Копица В январе 2019 года фискальная служба Николаевщины мобилизовала в бюджеты всех уровней 874,5 миллиона гривен налогов, сборов и других обязательных платежей.

Об этом сообщил начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица, передает пресс-служба ведомства.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления увеличили на 161,3 миллиона гривен. При этом в государственный бюджет обеспечили 409,8 миллиона гривен, что на 92,7 миллиона превышает поступления соответствующего периода 2018 года.

По словам Копицы, значительную часть поступлений в государственный бюджет составил налог на добавленную стоимость от произведенных в Украине товаров. В январе 2019 года в государственный бюджет мобилизовали 251,3 миллиона гривен НДС, что на 56,4 миллиона больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Также в государственный бюджет обеспечили поступление весомых платежей по налогу на прибыль. За первый месяц 2019 года сумма поступлений по налогу на прибыль с учетом поступлений от крупных налогоплательщиков составляет 23,1 миллиона, что превышает поступления аналогичного периода прошлого года на 10,9 миллиона.