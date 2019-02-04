Николаевская компания «Прометей-Авто» увеличила прибыль на 6%

В 2018 году у Николаевской компании «Прометей-Авто» прибыль выросла на 6% относительно показателей 2017 года.

Об этом говорится в сообщении компании.

«За 2018 год грузовыми автомобилями «Прометей-Авто» было перевезено 132 тысячи тонн зерновых и масличных культур. Руководство транспортного оператора отмечает, что увеличение прибыли было достигнуто благодаря увеличению клиентского потока, гибкой ценовой политике, а также оптимизации затрат», - говорится в сообщении.

Несмотря на ежегодный рост количества перевозчиков, компания «Прометей-Авто» остается на лидерских позициях, что свидетельствует о действительно высоком уровне конкурентоспособности предприятия.

Благодаря автопарку зерновозов различного тоннажа («Volvo», «MAN», «Scania», «КАМАЗ») «Прометей-Авто» обеспечивает маневренность, независимость, оперативность в предоставлении фермерам и трейдерам услуг по логистике зерновых и масличных культур.

Техническое обслуживание транспортных единиц осуществляет штат квалифицированных специалистов автопарка «Прометей». Все зерновозы оснащены системами отслеживания географии движения и сохранности груза.