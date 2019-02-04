«Я старый, но не дурной!» или почему пенсия растет только с 1 марта?

С таким лозунгом ВСЯ Испания сейчас, когда у них не холодно, на улицах Мадрида.

А теперь во всей этой предвыборной шумихе с выбором гаранта на следующие пять лет, зададим себе вопрос, почему пенсии 12 миллионам Украинцам повышают только с 1 марта 2019 года, а вот тарифы на коммунальные услуги , в том числе те, что цепной реакцией полезут в цены в магазинах и супермаркетах, на рынках и транспорте, уже с 1 января рванули как ракета от 24.5% и выше!! И это к тому, что и в прошлом году наша Влада от киевской с Гройсманом до городской с нашим Сенкевичем, нас пенсионеров и Горожан шарахала 200% поднятием тарифов на обслуживание многоквартирных домов после их воровских конкурсов выборов управляющих компаний, к счастью горожан УЖЕ отмененных украинским судом, что в Киеве, что в Николаеве!!

ЖАДНОСТЬ!! Только так можно объяснить эти 2 месяца украденных пенсий и двойного тарифа, когда даже в предвыборный год Влада хочет украсть еще хоть малость! Чтобы хоть нажраться от пуза, чтобы лезло из ушей, когда у пенсионеров нищета и безнадега ведет до каждодневного уведомления последнего шага пожилого человека с 9го этажа или выстрела в висок в парке Петровского.

Эта Влада сеет безнадегу и неверие, эмиграцию молодежи и развал семьи, когда пожилые родители перестали быть ПРИМЕРОМ детям благосостоянием и достатком после десятилетий труда для семьи и общества.

Не надо шагать с 9го этажа или ховаться в квартирах, в одиночку стыдясь нищеты и бесправия!! Испанские и другие европейские пенсионеры и пожилые люди, Горожане Соляных и Северного, Кульбакино, Корабельного и Ингульского районов, что своими митингами и пикетами переломали конкурс имени Репина- Сенкевича пример, что Мы, Николаевцы , можем бороться с ЖАДНОСТЬЮ мэров и премьеров, гарантов и олигархов. Выборы и митинги, активность и организованность Владе неприятны, а нам полезны и необходимы, чтобы отправлять их в плановую с гарантом и внеплановую с мэром ОТСТАВКУ! Пенсионеров в Николаев 120 тысяч человек!

МЫ же не дурны и еще не стары!! Скоро и у нас потеплеет!