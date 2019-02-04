«За наказание, не связанное с лишением свободы»: На Сумщине при получении взятки в $3,5 тысячи задержали прокурора

В Сумской области сотрудники Гениспекции ГПУ, Госбюро расследований и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины за вымогательство взятки задержали прокурора местной прокуратуры.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Сарган отметила, что сотрудник прокуратуры при пособничестве адвоката Совета адвокатов Сумской области требовал и получил от обвиняемого в уголовном производстве 3 тысячи 500 долларов за содействие в назначении наказания за совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 191 («Присвоение и растрата имущества») и частью 1 статьи 367 («Служебная халатность») Уголовного Кодекса Украины не связанного с реальным лишением свободы.

В настоящее время продолжаются обыски в помещении адвокатского объединения и по месту работы прокурора, проводятся первоочередные следственные действия.

В ГБР уточнили, что прокурор заключил соглашение с обвиняемым о признании виновности с согласованием наказания, не связанным с лишением свободы.

Напомним, что ранее СБУ и Генеральная инспекция Генпрокуратуры Украины уличили в систематических взятках заместителя руководителя Фастовской местной прокуратуры в Киевской области.