Существенно новое - европейского уровня: таким должно стать образование Николаевской области, – Алексей Савченко

В этом году семь школ Николаевской области получат новые школьные автобусы. Кроме этого, учебные заведения области получат новое мультимедийное оборудование, оборудование для инклюзивного-ресурсных центров и кабинетов украинского языка.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Соответствующее предложение облгосадминистрации поддержали депутаты областного совета в ходе заседаний постоянных депутатских комиссий. Отметим, что автобусы и оборудование были приобретены еще в 2018 году в рамках реализации концепции Новой украинской школы.

«Создание условий для получения нашими детьми качественного образования, обеспечение образовательных учреждений всем необходимым оборудованием, комфортными автобусами для подвоза детей - то, над чем мы все вместе серьезно работали и будем работать в дальнейшем. Уже сегодня нам многое удалось успешно реализовать. Благодаря реформам образования и децентрализации, которые инициировал Президент Украины Петр Порошенко мы по сравнению с 2014 годом увеличили расходы на отрасль образования на 2,6 миллиардов гривен. Эти ресурсы используем для улучшения материально-технической базы учреждений образования, приобретение современного оборудования, обеспечение доступности учебных заведений для детей с особыми потребностями, внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим делать все, чтобы образование Николаевщины достигло существенно нового - европейского уровня», - комментирует председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Отметим, что 2018, объявленный главой ОГА Алексеем Савченко Годом образования и инклюзивного обучения, стал движущим для воплощения в жизнь качественных изменений в сфере образования. Развитие опорных школ, укрепление материально-технической базы учреждений образования, создание инклюзивного-ресурсных центров, внедрение Новой украинской школы, закупка автобусов для учеников - далеко не полный перечень изменений, которые были успешно воплощены на Николаевщине за этот период.

Так, на Николаевщине впервые была разработана областная программа развития инклюзивного образования на реализацию которой в 2018 году было направлено 16 миллионов гривен. Это и оснащенные библиотеки, ресурсные комнаты, и приобретенное современное оборудование.

На территории области с целью обеспечения доступности на территории учебных заведений было построено 7 новых пандусов и 52 приведены в надлежащее состояние. В четырех учебных заведениях установлены лифты для лиц с инвалидностью.

«После того, как в мае 2018 Николаевщина присоединилась к национальному проекту Марины Порошенко «Инклюзивное образование - уровень сознания нации», в Николаевской области было создано 19 инклюзивных ресурсных центров, за счет средств областного бюджета обеспечены инклюзивным интерактивным оборудованием. Втрое увеличено количество детей с особыми потребностями, которые интегрированы в образовательную среду и учебных заведений, реализующих модель инклюзивного образования. Введено 103 должности ассистента учителя в учреждениях общего среднего образования и 27 должностей ассистентов воспитателя в учреждениях дошкольного образования», - говорится в сообщении.

В 2019 году областным бюджетом увеличено финансирование направления инклюзивного обучения в 10 миллионов гривен.

«Кроме этого, в 2018 году в области свою работу продолжили уже 19 опорных школ. На 100% (667 кабинетов), в рамках Новой украинской школы, оборудованы одноместными партами, современной мебелью, учебным оборудованием, компьютерной техникой, дидактическими материалами. На это направлено 39,9 миллионов гривен из государственного бюджета и 18 миллионов гривен из местных бюджетов. Благодаря программе Нового образовательного пространства приобретено современное оборудование для 69 кабинетов естественно-математического цикла, 20 кабинетов предмета «Защита Отечества», 16 лингафонных кабинетов, 2 учебно-тренинговых классов, STEM лаборатории, 4 ресурсных комнат и 4 медиатек», - сообщает пресс-служба.

Также, среди прочего, 6 миллионов гривен было направлено на реализацию проекта «Электронный учебник», которым охвачено 324 учреждения сельской местности.