Депутат Фроленко заявил, что покидает «Оппозиционный блок» в облсовете из-за того, что во фракции «плетутся одни интриги»

Депутат Николаевского областного совета, глава фракции «Оппозиционный блок» Владимир Фроленко решил больше не руководить фракцией из-за интриг.

Об этом он сообщил у себя на странице в c Facebook.

Депутат заявил, что он проделал большую работу, но больше не может продолжать этим заниматься, потому что его однопартийцы «ведут договорняки с властью» и продают свои голоса.

— Я проделал большую работу на посту главы фракции и всегда отстаивал ее интересы. Но я не хочу быть главой фракции, где плетутся одни интриги. Где часть депутатов ведёт постоянные договорняки с властью, продавая свои голоса взамен личных интересов! И я категорически несогласен с методами и принципами, которыми они руководствуются в последнее время! – написал Фроленко.

Депутат также добавил, что часть «порядочных» депутатов вместе с ним теперь будут членами группы «Оппозиционная платформа - За жизнь», которую он будет возглавлять.

— Частью депутатов, которые сегодня являются настоящими оппозиционерами, была создана группа «Оппозиционная платформа -За жизнь», руководителем которой я являюсь. В эту группу вошли принципиальные, честные и порядочные депутаты, которые уважают себя и своих избирателей, - добавил Владимир Фроленко.

Напомним, в Николаевском областном совете пятеро депутатов создали группу «Оппозиционная платформа – За життя».