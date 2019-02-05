Личные итоги жизни при нынешней власти. Как мне жилось при БПП.

Последние пять лет при «демократической и порядочной» власти, пришедшей после Революции достоинства, оказались совсем не такими, как я ожидал. Думал – ну вот, теперь вздохнем после диктатуры и шкуродерства регионалов, но нет. Почему так – объясню с небольшой предисторией.

Я начал заниматься производством еще в 1997-ом году как частный предприниматель. К 2000-му году открыл свой завод «Магистраль-Юг». Мое предприятие первое в области специализировалось на капитальном ремонте тепловозов. Закупал оборудование и станки, которые надо было еще восстановить и привести в порядок. Начал изготавливать запасные части, осуществлять ремонт тепловозов и железнодорожной техники. Кстати, сейчас опыт и наработки производства запасных частей очень помогают в условиях войны и импортозамещения.

Уже в 2005-ом году мое предприятие было признано лучшим в Украине по ремонту тепловозов. Госнаграды, победитель национального бизнес рейтинга и многие другие признания, что мы действительно работаем на результат и производство, – это наша стезя. Казалось бы – растите и развивайтесь.

В 2008-ом году ко мне на работу пришел устраиваться Вячеслав Симченко. На тот момент мой завод уже насчитывал более 300 работников, у меня были постоянные заказы и клиенты. Но почему бы не помочь и не поддержать человека, который говорит, что хочет заниматься развитием производства? Так мы и начали сотрудничество.

В 2010-ом году было создано новое предприятие Николаевский тепловозоремонтный завод, где Симченко стал моим партнером по бизнесу с долей в заводе 50%. На тот момент этот человек казался мне порядочным. Сначала все шло хорошо. Все заработанные деньги с аренды моего имущества и доход завода вкладывались в строительство НТРЗ, так как Слава на тот момент не располагал такими ресурсами. Но, для общего дела я был готов вкладываться, продолжая быть директором «Магистраль-Юг».

А в конце 2014-го – в начале 2015-го все резко изменилось. В работу вмешалась политика. Симченко выбрал как стартовую площадку для политической карьеры партию БПП. Мне же всегда была ближе «Батькивщина». Так мы разошлись во взглядах и мнениях. Хотя, для меня производство оставалось производством, а не пропартийным принципом «все отжать». Но, видимо, у Славы были другие планы. Раз партия власти и президента, то и партия силы и беспринципности. Сначала я получал угрозы от Славы и его адвоката Калаянова, что они у меня все отберут. Он начал скрывать от меня финансовые документы, принимать жизненно важные для предприятия решения сам. А потом и вовсе физически ограничил мне доступ на завод.

Партийная принадлежность и статус – а на то время он уже стал главой городской БПП – открывали многие двери в правоохранительных органах. Как оказалось, стало уже доброй традицией, что руководство БПП умеет «дружить» не только с правоохранителями, но и с криминальным миром. Вот и мой горе-бизнес-партнер прибег к помощи местного криминалитета. Итого на меня началось давление не только со стороны президентской партии, но и угрозы из криминального мира. Поэтому захватить мое имущество ему удалось. А дальше я вообще узнал, что якобы переписал свою часть завода на какого-то незнакомого мне человека по фамилии Василенко, который оказался выходцем из окружения местного криминального авторитета. Он в тот же день эту долю НТРЗ передал Симченко. Невиданная щедрость, не правда ли?

Все мои попытки за это время разойтись мирно не увенчались успехом. Человек хотел все. Я же хотел забрать свое, на то время весь вложенный мною ресурс в завод оценивался примерно в 5-6 млн долларов. Но зачем же отдавать, если можно воспользоваться положением и властью и рейдернуть все? Помимо моего предприятия Симченко подобным образом отобрал долю в другом предприятии у моей сестры. Тем не менее, все эти годы мы не сдавались. Открыты уголовные дела, прошло много судов. Доказано уже немало.

В марте 2018-го года Кассационный суд Украины принял решение и вернул мне мое право на 50% завода НТРЗ, признав таким образом незаконными те документы, где я якобы что-то кому-то отдавал. Судом было признано, что моя подпись была подделана. А Симченко время не терял. Мое имущество по фиктивным документам перекидывалось на новосозданные предприятия. С имуществом моей сестры происходило то же самое. Старые протоколы терялись, при чем иногда с такими глупыми объяснениями в стиле «съели мыши». Не забывал он и меня доставать. Иногда снова всплывали с угрозами всякие «бизнесмены с сомнительным прошлым». Со своим подельником Бурковцом они пытались отобрать мой завод, дом и машину. Подали в суд якобы мою долговую расписку на 150 тысяч долларов. Тем не менее, в суде, согласно двух экспертиз было признано – расписка поддельная, подпись не моя.

Вот такие мои личные итоги жизни при нынешней власти. При правлении слабого Ющенко я построил один завод по металлообработке. При диктаторе Януковиче я построил тепловозоремонтный завод. А при «демократической» власти Порошенко у меня были планы построить два завода. В итоге я только отбиваюсь от нападок и рейдеров. Эта власть разрушающая, а не строящая, она уничтожает Украину. Последние четыре года я только и делал, что защищал свое и отбивался от представителей провластной партии, крепко сросшейся с криминалитетом. Так мы развиваем производство в Украине, проводим время в судах и правоохранительных органах, доказывая, что закон в государстве есть и мы хотим жить по нему, а не по понятиям или партийным симпатиям.

Надеюсь, при новой власти все эти беспредельщики и рейдеры ответят по закону и отправятся развивать производство в местах не столь отдаленных.

Во всем этом жаль только одно - упущенное время, потраченное на защиту, а не на созидание.