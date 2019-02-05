Украина сохранила статус «частично свободной» страны, - международные правозащитники

В 2019 году Украина остается «частично свободной» страной, а оккупированная часть Крым получила статус «несвободной».

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ежегодный отчет международной правозащитной организации Freedom House.

Исследователи отмечает, что в целом, уровень свобод в Украине несколько ухудшился.

Также, обращают внимание на то, что оккупация Россией Крыма включает в себя нацеленные репрессии против крымских татар, а также тех людей, которые продолжают настаивать на своей украинской принадлежности.

Рядом с Украиной в разделе «частично свободных» стран находятся 59 других государств и пять территорий.

Среди «несвободных» стран есть и Россия – их всего 50, а также восемь территорий. «Свободных» стран и территорий вместе 87. Всего в отчете проанализировали 209 стран и территорий.

С 2005 по 2018 год количество «несвободных» стран выросла на 26%, в то время как доля «свободных» упала на 44%. Упадок демократии связывают с изменением в балансе сил на глобальном уровне - растет влияние таких недемократических стран, как Китай.

В новом отчете Freedom House под названием «Freedom in the world 2019» говорится о том, что глобальное снижение уровней политических и гражданских свобод наблюдается начиная с 2005 года.

Напомним, ранее директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф заявил, что политическое и экономическое давление заставляет украинских журналистов избегать критических тем.