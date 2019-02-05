«Не входит в план реконструкции»: Установленную возле николаевского ДК «Молодежный» турбину демонтировали

Утром во вторник, 5 февраля, в Николаеве демонтировали монумент турбины ГП «Заря» - «Машпроект», расположенный возле ДК «Молодежный».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец.

В пресс-службе предприятия изданию уточнили, что монумент не входит в план реконструкции дома культуры, который на находится на балансе города, в связи с чем турбину необходимо было демонтировать. Однако на данный момент трудовой коллектив решает вопрос касательно того, в каком месте будет установлен монумент. Предположительно это будет к 65-летию предприятия – в мае текущего года.

Справка:

Памятный знак в честь 50-летия основания Государственного предприятия НПК газотурбостроительства «Заря – Машроект» установлен в 2004 году на площади перед ДК «Молодежный». Газотурбинными двигателями предприятия оснащено 458 боевых и гражданских кораблей, которые ходят под флагами 16 стран мира.

Напомним, что ранее в Николаеве утвердили План перспективного развития на три года, в том числе в него входит и реконструкция ДК «Молодежный» по улице Театральной, 1. Период строительства – 2017 – 2021 года. Стоимость – 99 миллионов 197 тысяч 369 гривен.