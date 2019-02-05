Киевские чиновники массово приватизируют служебные квартиры, - СМИ

Квартиры, приобретенные государственными органами для пользования сотрудниками, у которых нет собственного жилья начали массово приватизировать чиновники.

Об этом говорится в программе «Наші Гроші з Денисом Бігусом».

Служащий имеет право проживать в таком доме, пока работает на государственной должности, а в случае увольнения - должен освободить его для своего преемника.

За последние 4 года в Киеве насчитывалось около 2,5 тысячи служебных квартир. Однако, как выяснили журналисты программы часть этих квартир выведена из статуса служебных и переведена в частную собственность.

Речь идет об элитных апартаментах в самых дорогих столичных комплексах. Некоторые из них даже были перепроданы после приватизации.

Судья Конституционного суда Александр Касминин - последний назначенный экс-президентом Виктором Януковичем на такую ​​должность. В декабре 2013 года Касминину предоставили в пользование служебную квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева - «Панораме на Печерске» - площадью более 150 квадратных метров. А уже в мае 2014 года судья добился вывода этих апартаментов из перечня служебных и приватизировал. Сейчас их стоимость - около пяти миллионов гривен.

Однако, семья судьи не из тех, кто нуждается в финансовой помощи от государства. Зарплата Касминина в 2017 года составила более миллиона гривен. Его жена тогда же получила три миллиона гривен в качестве дивидендов. Кроме этого, Касминины обладают рядом объектов недвижимости в Полтаве.

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и экс-судья Тамара Грищенко получили, а потом приватизировали квартиры в этом же элитном жилом комплексе - «Панорама на Печерске».

Для Муженко апартаменты предоставили в пользование в 2013 году, а в мае 2015 года квартиру приватизировала его жена - Муженко Наталья.

Тамара Грищенко, экс-судья, сумела приватизировала служебную квартиру через два года после отставки с должности судьи. Также, в ее владении земля и недвижимость в Киевской области.

Экс-судья Высшего хозяйственного суда Сергей Могил также воспользовался возможностью приватизировать служебную квартиру в дорогом комплексе на бульваре Дружбы Народов. Сейчас он пытается через конкурс попасть в Верховный суд.

В комментарии Могил заявил, что на тот момент его семья нуждалась в улучшении жилищных условий. При этом приватизированную служебную квартиру семья уже продала. Зато приобрела огромные апартаменты, площадью более 180 квадратных метров на бульваре Леси Украинский. Кроме этого, Могилы обладают тремя элитными иномарками и имеют значительные суммы сбережений.

Бывшие коллеги Сергея Могила - Галина Прокопанич и Михаил Запорощенко так же приватизировали квартиры жилом комплексе на Дружбы народов. Прокопанич вообще не пользуется этим жильем, а живет в элитных Гореничах под Киевом. На ее дочь, которая сейчас находится в Канаде, здесь оформлено целый коттедж. Кроме этого, дочь является владелицей недешевой квартиры в Голосеевском районе. Информации об этом в декларации Прокопанич, что сейчас уже находится в отставке, нет.

Михаил Запорощенко не использует приватизированное жилье. Потому что в 2015 году судья перестал выходить на работу. Впоследствии стало известно, что он находится в Москве, затем - в оккупированном Крыму. Официально его освободили от должности только в 2017 году. Информации о его местонахождении в настоящее время нет. Квартира, которая была приватизированной записана на его сына.

Служебную квартиру в одном из «самых зеленых» ЖК в Киеве - «Хрустальные источники», который расположен вплотную к парку «Феофания» - приватизировал и нынешний заместитель начальника следственного управления киевской милиции Эдуард Соловьев.

Эту должность в Киеве он получил относительно недавно. Ранее он работал в Управлении борьбе с организованной преступностью в Донецкой области. В декларации следователя - кольца с бриллиантами, золото, коллекция монет и немало наличных - 106 000 долларов, 30 000 евро, 6000 франков. Из авто - «Mercedes Е200» и «Citroen DS5». А жена владеет бизнесом - аптеками, объединенными в ООО «Салюс-Фарм».

Напомним, что ранее сообщалось, что Киевские чиновники декларируют миллионные подарки от родственников-пенсионеров.