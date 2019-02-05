Депутаты Николаевского облсовета не поддержали присвоение «русдраму» имени их коллеги Николая Кравченко

Николай Кравченко Депутаты Николаевского областного совета не поддержали инициативу переименовать николаевский «русдрам» в театр имени Николая Кравченко.

Такое решение они приняли на внеочередной сессии Николаевского областного совета во вторник, 5 февраля, передаёт NikLife.

Напомним, что в субботу вечером, 26 января, в Николаеве в собственной квартире обнаружили мертвым депутата Николаевского облсовета, экс-директора Николаевского академического русского художественного драматического театра Николая Кравченко. В среду, 30 января, в зале Николаевского академического художественного русского драматического театра попрощались с ним.

После депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин предложил переименовать Николаевский художественный русский драматический театр и присвоить ему звание имени Николая Кравченко, который возглавлял театр более двадцати лет, однако его не поддержали.

Перед рассмотрением основной повестки дня к трибуне вышел депутат от «Оппозиционного блока»Владимир Фроленко и заявил об инициативе переименовать Николаевский академический художественный русский драмтеатр в театр имени Николая Кравченко.

— В первую очередь, я хочу обратится к тем депутатам, которые не поддержали его кандидатуру, когда речь шла о назначении его директором театра. Я думаю, что эти люди несут большую ответственность и им должно быть сегодня стыдно. [...] Надеюсь, что вы поддержите меня в нашем обращении. Учитывая значительный вклад, который он сделал для развития искусства Николаевской области, мы хотим инициировать процедуру о переименовании русского драматического театра в театр имени Николая Кравченко, – заявил Фроленко.

Когда вопрос был поставлен на голосование, между замглавы ОГА Вячеславом Бонем и Владимиром Фроленко возник спор. Первый уверял, что «оппозиционер» пиарится на костях, а депутат Илья Резников сказал Боню, что это он виноват в смерти Кравченко. В результате, вопрос депутатами поддержан не был.

Ранее сообщалось, что место Кравченко в Николаевском облсовете может занять предприниматель и депутат из Снигиревки.