В Николаеве заработала антикоррупционная карта – горожане смогут следить за финансированием и качеством ремонтов

Во вторник, 5 февраля в Николаеве представили «Антикоррупционную карту ремонтов города», с помощью которой горожане могли бы видеть и контролировать бюджетные средства, которые ежегодно выделяются местными властями на обновление инфраструктуры и модернизацию города.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, николаевцы могут ввести интересующий их адрес и узнать, какие работы проводятся на объекте, кто является подрядчиком, срок работ, а также размер финансирования.

Эксперты провели мониторинг ремонтных работ в Николаеве за 2016-18 года, который показал, что за три года проводился ремонт 3 тысяч 127 объектов на сумму 1,6 миллиард гривен.

К тому же эксперты выделили пятерку заказчиков: Департамент ЖКХ горсовета (606 миллионов гривен), гороно – 208 миллионов гривен, КП «Капитальное строительство города Николаева» - 186 миллионов, администрация Центрального района – 106 миллионов и ДК «Молодежный» - 90 миллионов. Остальные 49 учреждений заключили тендеров на 394 миллиона гривен.

В топ-5 подрядчиков за три года вошли: ПРаТ «БК «Житлопромбуд - 8» - 146 миллионов гривен, ООО «Строительная компания «Дорлидер» с суммой 125 миллионов гривен, ООО «Николаевавтодор» - 115 миллионов, ООО «Миколаївміськбуд» - 53 миллиона и ООО «Промбуд - 2» - 43 миллиона гривен. Другие 404 компании заключили договора на 1 миллиард 106 миллионов гривен.

По словам главы организации Галины Янченко больший объем финансирования с бюджета идет на ремонты межквартальных проездов – 464 миллиона гривен, на втором месте ремонт жилых домов – 332 миллиона гривен, потом образовательные учреждения – 265 миллионов, объекты соцсферы – 239 миллионов, инфраструктурные объекты – 144 миллиона гривен, детские площадки и медучреждения – 74 и 71 миллион гривен соответственно.

Николаевцы также могут активно сообщать экспертам о том, что работы выполняются некачественно или не выполняются вовсе, именно решением этой проблемы и будут заниматься эксперты

— Мы берем ваш комментарий, пишем, что берем информацию в обработку. Потом мы направляем запрос к заказчику услуги городского совета и требуем акты выполненных работ, где указаны выполненные работы и фактически заплаченные суммы. Как только мы получаем акты выполненных работ, мы их анализируем и предоставляем горожанам всю информацию на человеческом языке, - сообщил Сергей Миткалик, руководитель проекта «Антикоррупционная карта ремонтов».

Если же местные жители не подтверждают информацию из документов, подкрепляя свои слово фотографиями невыполненных работ, тогда организация обращается в правоохранительные органы, где в дальнейшем ситуация и решается.

«Антикоррупционная карта ремонтов» уже реализована в трех городах Украины — Киеве, Харькове и Одессе.

Депутат горсовета Татьяна Суслова и представитель партии «ДемАльянс» Катерина Литвиненко Депутат горсовета от "Самопомощи" Алексей Лепишев

В комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» эксперты сообщили, что карта обновляется автоматически, подтягивая данные с сайта публичных закупок Prozorro.

— Наполнением карты занимается программа, то есть никто – ни активисты, ни власть. В новом сайте, которые выйдет в ближайшие недели, это все будет происходить автоматически. Обновление происходит ежедневно, то есть каждый день закупки, которые появляются на Prozorro, они вытягиваются с сайта и размещаются на карте самостоятельно. Мы автоматизировали этот процесс, и он не будет зависеть от человеческого фактора, - отметила Галина Янченко.

— Ни с бюджета Николаева, ни с бюджета Украины на разработку не было потрачено ни одной гривны, - отметила эксперт.

При этом на вопрос корреспондента о том, сколько дел заведено прокуратурой по факту коррупции местными властями в тех городах, где эта карта работает и по скольким из них суды завершились победой или проигрышем эксперты точного ответа не дали. В частности эксперты добавили, что в большинстве случаев проблемы удается решить обращением к заказчикам работ и дело до судов не доходит.