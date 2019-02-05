В Николаеве начали аварийный ремонт ямы, из-за которой «маршрутчики» хотели изменить схему движения

В Николаеве КП «ЭЛУ автодорог» начало аварийный ремонт ямы на дороге, из-за которой водители маршрутных такси №23 и №86 (Центральный рынок – Большая и Малая Коренихи) планировали изменить схему движения.

Об этом сообщает заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи.

Ранее сообщалось, что с 5 февраля «маршрутки» №23 и №86 изменят схему движения из-за ямы на дороге, однако в управлении транспорта заявили, что никто никаких изменений не будет.

Так, Гайдаржи сообщил, что участок дороги по улице Очаковской находится в эксплуатации департамента ЖКХ Николаевского городского совета и сегодня утром по его поручению специалисты управления инфраструктуры ОГА, САД, Укртрансбезопасности выехали на место чтобы всецело оценить ситуацию.

«КП «ЭЛУ автодорог» уже начала работы по обеспечению проезда. Осуществляется аварийный ремонт ямы, которая образовалась вследствие отсутствия дренажа. Специалисты «ЭЛУ автодорог» выполнят выравнивание дорожного полотна с подсыпкой, на первом этапе обеспечат минимальный водоотвод. После этого, согласно технологических норм, будет выполнено асфальтирование указанного участка дороги», - сообщает чиновник Николаевской ОГА.

Также он добавил, что маршрутные такси №23 и №86 продолжают перевозки пассажиров без изменения маршрута.

Отметим, что данная фирма принадлежит члену исполнительного комитета Николаевского горсовета Инге Шаповаловой - дочери экс-губернатора Николаевской области Алексея Гаркуши. Напомним, что ранее жители микрорайонов Малая и Большая Корениха жаловались на перебои в пассажирских перевозках на маршрутах №23 и 86.