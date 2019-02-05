По всей Европе в работе Facebook произошел сбой – он коснулся и Украины

В работе Facebook произошел глобальный сбой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные DownDetector.

Сообщается, что сбой произошел в Польше, Чехии, Германии, Болгарии, Румынии, Британии, США и Франции. Часть пользователей столкнулась с невозможностью подключиться к серверу Facebook, а примерно треть - с проблемами при отправке сообщений.

Сообщения о проблемах в работе Facebook были и с Украины. В часности, сбои были зафиксированы в Киеве, Львове и Николаеве.

Напомним, ранее хакеры заполучили данные более 257 тысяч пользователей Facebook, в том числе и из Украины – подозревают «русский след».