Николаевские медики спасли женщине жизнь – для этого ей пришлось сделать трепанацию черепа

В Николаеве в ноябре 2018 года медики сделали трепанацию черепа 53-летней женщине, чтобы спасти ей жизнь.

Об этом сообщили в управлении охраны здоровья Николаевского городского совета.

Женщину доставили в городскую больницу №4 в тяжелом состоянии с большой инсульт-гематомой. Благодаря слаженной работе заведующего отделением анестезиологии и интенсивной терапии Б. Макарова, врача-невролога Т. Шелим и медицинских работников удалось стабилизировать состояние женщины.

Пациентку транспортировали в нейрохирургическое отделение городской больницы скорой медицинской помощи, где ей провели сверхсложную операцию с «резекционной трепанацией черепа и удалением большой инсультной гематомы». В операции принимали участие заведующий нейрохирургическим отделением И. Скоропад, врач-нейрохирург Д. Щербаков, заведующая реанимационно-анестезиологическим отделением И. Сербенюк.

Состояние пациентки на сегодня улучшилось, отмечается положительная динамика, она продолжает стационарное лечение в городской больнице № 3.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве врачи спасли 16-летнего подростка, который пережил клиническую смерть.

Справка:

Трепанация черепа – хирургическая операция по образованию отверстия в костной ткани черепа с целью доступа к полости внутри него.