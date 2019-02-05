Украинка вышла в финал шоу «America's Got Talent»

4 февраля художница из Крыма Ксения Симонова, которая рисует на песке, вышла в финал чемпионского сезона шоу «America's Got Talant»

Об этом сообщает Лига.

«Это мой первый раз в Америке, я чувствую, что представляю здесь Украину, и я хочу показать, что это красивое место, где много талантов», - отметила украинка в промо-ролике перед выступлением.

У себя на странице в Facebook она написала, что были отобраны 50 участников, которые были победителями или финалистами шоу талантов в разных странах. Сама Ксения победительница шоу «Україна має талант».

На протяжении пяти эфиров выбирали двоих лучших: одного – с помощью «golden buzzer» (золотая кнопка, которую нажимают судьи, или ведущий один раз за эфир), второго - методом закрытого зрительского голосования. В пяти полуфиналах определились 10 финалистов, одна из них - Симонова.

В эфире Ксения Симонова нарисовала песком историю о ребенке, который вырос, стал знаменитым художником и забыл своих родителей.

Напомним, что ранее бразильская художница создала фотопроект о разнообразии людей.