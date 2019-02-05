В Николаеве завтра закроют на карантин ещё две школы, а в других пяти возобновят учёбу

В Николаеве со среды, 6 февраля, закроют на карантин две школы, а в пяти других возобновят учебный процесс.

Об этом сообщают в управлении образования городского совета.

Так, с 6 февраля приостановят образовательный процесс в школах № 14 и 29 до улучшения ситуации, связанной с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Также с завтрашнего дня учебный процесс возобновят в школах №1, 10, 47,50 и гимназии №41.

Напомним, что 28 января в 13 средних школах Николаева приостановлен учебный процесс до 1 февраля включительно. При этом, на следующее утро к перечню школ добавилась еще одна - №10. 29 января, в еще 17 учебных учреждениях города Николаева объявили карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. При это в горздраве отмечают, что эпидемии гриппа и ОРВИ нет.

С 31 января образовательный процесс приостановили еще в 10 учебных учреждениях. С 4 февраля в 53 школах Николаева карантин продлили. А с 5-го ещё четыре школы закрыли на карантин.