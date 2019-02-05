«Мониторинг никто никогда не делал»: В мэрии Николаева хотят провести инвентаризацию лодочных кооперативов и упорядочить их вид

Иллюстрация из интернета В Николаевском городском совете решили провести инвентаризацию кооперативов, чтобы исключить деятельность незаконных, а также разработать единые стандарты и правила их функционирования в прибережной зоне города.

Об этом речь шла на совещании чиновников мэрии и представителей кооперативов во вторник, 5 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам начальницы земельного управления Александры Ефименко, у них документы на аренду участка прибережной зоны есть только от восьми лодочных кооперативов. Так, в Корабельном районе города четыре кооператива, в Центральном и Заводском районах по два. Сколько же по городу кооперативов, которые функционируют без разрешений, чиновники не знают.

- Мониторинг, что и где находиться, никто никогда не делал, - отметила чиновница управления архитектуры.

В частности, присутствующие пришли к тому, что в первую очередь необходимо провести инвентаризацию всех существующих – законных и незаконных лодочных кооперативов, чтобы в дальнейшем объективно оценивать ситуацию.

Артем Ващиленко и Валерий Ветров

Далее речь пошла о конкретных правилах и стандартах функционирования таких кооперативов. Так, представитель общественного совета при Государственной регуляторной службе Валерий Ветров отметил, что обязательным пунктом должна быть безопасность и наличие охраны на территории кооперативов, также необходимо урегулировать вопрос с выбросом мусора.

К тому же представитель управления архитектуры, отметил, что каждый кооператив должен разработать генплан территории, в котором будет вся подробная информация об участке, а именно какие сети проходят, сточные воды, канализация, доступ к водным ресурсам.

Александра Ефименко

Еще одним пунктом решили сделать упорядочивание типового вида сооружений лодочного кооператива.

— Если там стоит сарай, сделанный из досок, то этого не может быть. Если же человек вложил в это деньги, тогда мы не можем ничего сделать. Мы не говорим о том, что кто-то будет ломать и сносить, мы говорим о разработке единого вида, - прокомментировал Ветров.

При этом начальницу земельного управления Александру Ефименко интересовал вопрос, как именно будет оформлен этот документ и, кто его должен утверждать. На что Ветров отметил, что над этим нужно еще поработать и определиться, что это будет – правила, рекомендации или другой вид документа. При этом он добавил, что скорей всего утверждать эти стандарты будут исполком.

Напомним, что в николаевской мэрии хотят вместе с другими городами попросить у Кабмина пересмотреть нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность внутреннего водного транспорта.

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