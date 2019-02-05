Оплату наблюдателям и агитаторам на выборах Президента Украины будут квалифицировать как подкуп, - МВД

Законодательство не предусматривает дополнительную оплату членам комиссий, все дополнительные выплаты будут расценено как нарушение законодательства.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

В ведомстве отметили, что за оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах грозит уголовная ответственность - такие нарушения избирательного законодательства будут квалифицировать как подкуп избирателя.

«С целью превенции избирательных нарушений участников избирательного процесса подчеркиваем, что законодательство не предусматривает дополнительную оплату членам комиссий, вне государственного бюджета. Избирательное законодательство, Закон «О выборах президента Украины», не предполагает, что кандидаты имеют право платить наблюдателям и агитаторам во время избирательной кампании. Попытка осуществить такие платежи нами будет расценено и квалифицироваться по статье 160 Уголовного кодекса Украины «Подкуп избирателей»», - заявил Иван Варченко.

Также он напомнил, что нарушением законодательства будет и составление трудовых договоров для агитаторов.