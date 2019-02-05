Из Италии экстрадировали подозреваемого в убийстве во Львове

Член преступной группировки бежал за границу, в надежде избежать наказание за убийство и был объявлен в международный розыск, на след убийцы вышли оперативники внутренней безопасности Национальной полиции Украины и вместе с Интерполом и полицией Италии задержали и доставили злоумышленника во львовский суд.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

«В сентябре 2015 года к одному из домов во Львове на автомобиле «BMW» подъехали неизвестные лица в камуфляжной форме и расстреляли 50-летнего мужчину. От полученных ранений потерпевший погиб. Указанную иномарку с номерами на черном фоне сотрудники милиции нашли в центре города. Причастным к смерти львовянина оказался один из участников местной организованной преступной группы, ранее судимый за разбойные нападения», - говорится в сообщении.

Правоохранителями было получено достаточно оснований для привлечения виновного к ответственности за совершенное преступление, однако подозреваемый скрывался от следствия, а впоследствии покинул Украину. В конце 2016 злоумышленника объявили в международный розыск.

По поручению Председателя Национальной полиции Украины, проведения розыскных мероприятий было возложено на Львовское управление Департамента внутренней безопасности НПУ. В результате оперативники внутренней безопасности НПУ установили, что злоумышленник скрывается на территории Италии.

Общими силами ДВБ НПУ, Интерпола и итальянской полиции беглец был задержан недалеко от города Неаполь и его экстрадировали.

45-летнего участника ОПГ этапирован в Украину. Следователями львовской полиции, под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области, злоумышленнику объявлено подозрение по п.12 ч.2 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Галицким районным судом Львова подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Убитый Марьян Родич считался членом бригады криминального авторитета Вовы Морды. Жена убитого говорила журналистам Zaxid.net, что считает заказчиком преступления именно Вову Морду.

Напомним, что в России задержали украинского чемпиона мира по кикбоксингу, который с 2017 года находился в розыске за убийство в Киеве.