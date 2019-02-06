В Николаеве стремительно растет количество заболевших корью – уже 144 человека

В Николаеве наблюдается стремительный рост заболевания корью среди местного населения. По состоянию на 5 февраля корью заболели 144 жителя города, из них 36 детей.

Об этом сообщает управления здравоохранения Николаевского горсовета.

Среди заболевших детей — 14 неорганизованных, 1 случай в дошкольном учреждении, 7 случаев в общеобразовательных школах, 1 случай в Николаевском базовом медицинском колледже и 13 случаев в школе-интернате №2.

Среди всех взрослых, заболевших корью, 11 человек — медицинские работники, 14 человек — работники образования. Также зарегистрировано 2 случая заболевания корью среди студентов ПТУ №13, 1 случай — студент университета им.П.Орлика.

«Учреждения здравоохранения города Николаева в достаточном количестве обеспечены вакциной КПК (Бельгия) для проведения прививок против кори, паротита и краснухи детям по календарю (в 1 год и 6 лет), детям постарше, которые не получили прививки по возрасту, а также взрослым из групп риска (медицинские работники, работники образования, работники силовых структур и студенты) по эпидемическим показаниям. Защитить детей с серьезными противопоказаниями относительно прививок может только коллективный иммунитет, когда 95-98% населения вакцинированы против кори», - говориться в сообщении.

В частности, уже привито 1 758 человек, из них: дети - 1304 человека, взрослые - 454 человека.

«По эпидемическим показанием привито - 448 человек (медицинские работники, студенты, работники образования, военнослужащие, работники МВД). В 2018 в городе привито против кори, паротита и краснухи - 14 тысяч 767 человек, из которых 14 тысяч 709 - дети, 58 - взрослые», - отмечают в горздраве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве наблюдается вспышка кори среди взрослого населения. Скорей всего прививки были некачественные и не вовремя.

Ранее сообщалось, что в Николаеве увеличился уровень заболеваемости корью до 78 человек, среди них 22 ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской специальной общеобразовательной школе-интернате №2 увеличилось количество заболевших корью до 12 человек.