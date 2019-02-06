В Николаеве на Намыве сносят незаконное кафе «Ковбой», которое принадлежит депутату горсовета Садыкову

В среду, 6 февраля, в Николаеве работники департамента противодействия коррупции демонтируют незаконно установленные деревянные сооружения на территории кафе «Ковбой», по адресу: Лазурная 1/7. Отметим, что кафе принадлежит депутату горсовета от фракции «Оппозиционный блок» Владимиру Садыкову.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В акте на демонтаж указано, что в аренду земельный участок не предоставлялся, техническая документация на отведение земельного участка управлением не согласовывалась, также не выдавалось согласование на размещение временных сооружений. Всего будет демонтировано 27 деревянных беседок.

— Эти беседки поставлены абсолютно самовольно, плюс они расположены в водоохранной зоне. У нас есть официальное письмо от местной прокуратуры №1, что эти площадки стоят без документов и от нас требуют принять меры по демонтажу. Наша комиссия по демонтажу выезжала, все обследовала. Составили акт на демонтаж. Мы как положено дали предписание в течении 10 дней снести их и обклеили их документами. Но никто не убрал и соответственно мы выехали демонтировать. Мы даже больше чем 10 дней ждали, чтобы там что-то сдвинулось с места, но нет, - прокомментировал директора департамента противодействия коррупции горсовета Андрей Ермолаев.

Редакция «Преступности.НЕТ» удалось связаться с депутатом Владимиром Садыковым, который согласился с тем, что беседки стоят незаконно. При этом он отметил, что его как положено за 10 дней никто не уведомил.

— Меня никто не уведомлял о том, что будет снос, хотя согласно правилам о демонтаже, меня за 10 дней должны уведомить и предложить самому демонтировать объекты. Они установили чье это, кто собственник сооружений, но меня никто не уведомил. Сегодня, когда начался демонтаж, я приехал, предложил сотрудникам департамента в течении недели самостоятельно демонтировать объекты, чтобы не тратить бюджетные деньги. На что получил отказ. То есть работники департамента не считают нужным придерживаться закона, на который сами и ссылаются. Сегодня я увидел бумажку, в которой не указано ни кто расклеил, ни что за учреждение, чье это постановление. Да, я согласен, что они незаконно установлены, я не спорю и не отрицаю, так получилось, - отметил Садыков.

В частности он добавил, что написал заявление в полицию по поводу того, что «неизвестные люди, которые занимаются демонтажем не представились, не показали документы, сказали, что это подрядная организация».

— У сотрудников департамента нет ни договора подряда на основании чего они работают. И в конечном итоге, когда все разрешиться, я даже не знаю, где буду искать свою собственность, - подытожил депутат горсовета.

Напомним, что ранее в пляжной зоне микрорайона Намыв сотрудники департамента противодействия коррупции Николаевского горсовета сносили незаконные МАФы. На место демонтажа выезжали также и депутаты горсовета от «Оппоблока».