АМКУ признал незаконной победу «Місто для людей - Миколаїв» на конкурсе управляющих компаний

Территориальное отделение Анимонопольного комитета Украины в Николаеве признало незаконной победу управляющей компании «Місто для людей - Миколаїв» на конкурсе.

Об этом сообщил депутат областного совета Николаевской области Максим Невенчанный у себя на странице в Facebook.

— Присутствовал на заседании коллегии Антимонопольного комитета в Николаевской области, которым конкурс про победителя управляющей компании признан незаконным. Антимонольный комитет по моему обращению обязал департамент ЖКХ разработать новые условия конкурса и провести, в соответствии с ними, новый конкурс для определения управляющей компании, - написал депутат.

По информации депутата, в горсовете состоялось заседание коллегии с представителями АМКУ, которые признали незаконными результаты конкурса управляющих компаний. Максим Невенчанный считает, что вопросы о проведении конкурса надо задавать не только комиссии, которая его проводила, но и Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, который формировал условия для участников конкурса. Депутат отметил, что по его мнению условия были специально прописаны для победы компании «Місто для людей».

— Если нарушения были, почему департамент, который формирует условия для конкурсной комиссии, не сообщил о самих нарушениях? Наверное, это было кому-то интересно. Ответа, который бы меня устроил, я не получил, хотя очень тяжело догадаться, кто заинтересован. (...) Мы помним все прекрасно, что условия конкурса были составлены таким образом, чтоб все участники конкурса не соответствовали критериям и победила компания «Місто для людей» на основании того, что все остальные не вписались в условия конкурса, - сказал Невенчанный в комментарии «Преступности.НЕТ».

В итоге, как рассказал депутат, АМКУ приняли решение направить обращение в горсовет, чтоб отменить результаты конкурса и провести новый.

Напомним, что 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной за три недели до начала конкурса. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договоры с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

Как известно, 19 июля городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение о создании временной комиссии, которая проверит законность действий замдиректора департамента ЖКХ Александра Репина в ходе конкурсной комиссии по назначению управляющей компании. В частности в этом решении значится, что на время проверки Репина отстранят.

Бывший директор департамента ЖКХ Андрей Палько заявил, что конкурс прошел с нарушениями и отметил, что Александр Репин не имел права самовольно подписывать договоры с управляющей компанией без утверждения исполкома.

Позже 29 августа члены исполнительного комитета Николаевского городского совета поддержали решение об обращении в суд с иском об отмене результатов конкурса на управляющую компанию. Однако Александр Сенкевич единственный проголосовал против этого. Позже суд оставил «без движения» иск горсовета на результаты конкурса, в котором победила компания «Місто для людей — Миколаїв». После чего члены исполкома в телефонном режиме голосовали за доработанный проект решения, однако голосов не хватило.

При этом, во второй раз спустя неделю голосов опять же не хватило.

Временная контрольная комиссия, созданная для проведения проверки и выявления возможных фактов нарушений, которые были допущены во время проведения конкурса по назначению управляющего для многоквартирных домов в Николаеве, единогласно проголосовала за решение, что конкурсный отбор был незаконным.

Ранее управление аппарата Николаевского горсовета обратилось к силовикам, чтобы те проверили итоги конкурса на управляющую компанию.

Отметим, что компания «Місто для людей - Миколаїв» была признана Николаевским окружным административным судом законным победителем конкурса по выбору управляющей компании, когда ЖКП «Південь» подал иск по обжалованию приказа Департамента ЖКХ №77 от 01.06.2018 об объявлении конкурса по назначению управляющего многоквартирных домов в Николаеве.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского горсовета поддержали обращение в суд для обжалования результатов конкурса по назначению фирмы «Місто для людей Миколаїв»управителем многоквартирных домов города Николаева. Также депутату Сергею Исакову предоставили доверенность от имени Николаевского горсовета представлять их в суде любой юрисдикции.

При этом Николаевский окружной административный суд признал незаконным и отменил решение сессии Николаевского городского совета, которым временно отстранили от должности замначальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Александра Репина.

14 января, Николаевский окружной административный суд признал противоправным бездействие мэра Александра Сенкевича относительного того, что он не выполнил решение городского совета о выдаче доверенности депутату Сергею Исакову для обжалования в суде победы «Місто для людей Миколаїв» в конкурсе по управлению многоквартирными домами.