Следствие закрыло дело о драке в Николаевской мэрии из-за «Центра защиты животных»

Следствие прекратило расследования по факту нанесения телесных повреждения во время массовой потасовки между зоозащитниками и их противниками в здании Николаевского городского совета.

Об этом во время пресс-конференции представителей силовых структур, которая состоялась во вторник, 6 февраля, рассказал прокурор Николаевской области Тарас Дунас, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, утром 17 июля 2018 года под мэрией Николаева зоозащитники и противники бродячих животных устроили пикеты. Во время перерыва в сессии они подрались в холле мэрии, Голобродский подал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений. Тогда зоозащитники начали обвинять Голобродского в убийстве животных, ударили бутылкой с водой по голове, облили водой и завалили на пол. В ходе потасовки в холле сцепилось сразу несколько людей. На пол также бросили противника бездомных животных Алексея Перро. Он сказал, что его укусили. Сразу несколько женщин вели себя довольно агрессивно, оскорбляли Голобродского.

По словам Дунаса, никто из участников этого инцидента не обратился по требованию следствия для установления наличия телесных повреждений.

– Учитывая, что действующий Уголовный кодекс предусматривает наличие телесных повреждения для расследования, то было принято решение прекратить досудебное расследование в связи с такой позицией участников этого конфликту. Производство по статье 125 закрыли. Всех уведомили об этом и жалобы не поступали, – сказал прокурор области.

Напомним, что ранее директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что на КП из-за агрессивного поведения усыпили 70 собак. После этого произошел конфликт на территории «Центра защиты животных».