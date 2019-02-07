В Снигиревской колонии показали, чем кормят «зэков» – еду попробовал и замначальника тюрьмы

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В Николаевской области в «Снигиревской исправительной колонии (№5)» 6 февраля провели контрольное приготовление пищи.

Об этом сообщили на странице колонии в Facebook.

Согласно меню готовились такие блюда: борщ, каша пшеничная с подливой, салат из капусты.

«По окончании работы заместитель начальника учреждения по интендантскому и хозяйственному обеспечению майор Вячеслав Король сделал детальный анализ проведенной работы и провел оценку вкусовых свойств пищи. По заключению пища приготовлена ​​с соблюдением технологий последовательности закладки продуктов в котел, а вкусовые свойства удовлетворительные и соответствуют фактическому выходу готовых блюд», - сообщили в колонии.

Напомним, что ранее экс-сотрудник Казанковской колонии рассказал о коррупции, наркотиках и суицидах на «зоне».

Вадим Богданов

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русскийобщество