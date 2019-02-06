Facebook добавил функцию удаления своих сообщений в чатах

В мессенджере Facebook появилась возможность удалять отправленные в чатах сообщения.
Об этом сообщает Медуза.
Функцию добавили в новые версии приложения Messenger для iOS и Android. Для того, чтобы удалить сообщение, нужно два раза коснуться его на экране. Появится всплывающее меню, в котором пользователь сможет выбрать один из вариантов — удалить сообщение для всех участников переписки или скрыть его только от себя самого.
Отмечается, что удалить сообщение можно будет только в течение 10 минут после того, как оно было отправлено.
Ранее сообщалось, что по всей Европе в работе Facebook произошел сбой – он коснулся и Украины.