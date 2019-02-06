В Николаеве после карантина возобновят учебный процесс в четырех школах

В Николаеве 7 и 8 февраля возобновят учебный процесс в нескольких школах города.

Об этом сообщают в управлении образования городского совета.

Так, 7 февраля восстановят учебный процесс в школах №30, 32 и 51. В пятницу, 8 февраля, в школе №19.