В Николаеве после карантина возобновят учебный процесс в четырех школах

В Николаеве 7 и 8 февраля возобновят учебный процесс в нескольких школах города.
Об этом сообщают в управлении образования городского совета.
Так, 7 февраля восстановят учебный процесс в школах №30, 32 и 51. В пятницу, 8 февраля, в школе №19.
Напомним, что 28 января в 13 средних школах Николаева приостановлен учебный процесс до 1 февраля включительно. При этом, на следующее утро к перечню школ добавилась еще одна - №10. 29 января, в еще 17 учебных учреждениях города Николаева объявили карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. При это в горздраве отмечают, что эпидемии гриппа и ОРВИ нет.
С 31 января образовательный процесс приостановили еще в 10 учебных учреждениях. С 4 февраля в 53 школах Николаева карантин продлили. А с 5-го ещё четыре школы закрыли на карантин.