Завтра в микрорайоне Широкая балка не будет воды – «Николаевводоканал» проведет ремонтные работы

В Николаеве в четверг, 7 февраля, в микрорайоне Широкая Балка временно не будет водоснабжения.

Об этом сообщается на странице водоканала в Facebook.

«Завтра, 07.02.2019 водопроводная сеть будет проводить аварийно - ремонтные работы. С 9:00 до 20:00 временно прекратится водоснабжение мкр. Широкая Балка. Приносим извинения за временные неудобства! Спасибо за понимание!» - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на пересечении улиц Сидорчука и Кузнечной перекроют движение транспорта – водоканал проводит ремонтные работы.