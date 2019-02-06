На Хмельниччине мужчина нашел в кустах три мешка с гранатами

Во вторник, 5 февраля, в полицию обратился местный житель и сообщил, что в кустарниках возле своего села он нашел три полиэтиленовых мешка, в которых предметы похожие на гранаты.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Хмельницкой области.
На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции Хмельницкой области.
«В ходе обследования места происшествия полицейские изъяли 185 штук боевых корпусов ручных осколочных наступательных гранат типа «РГД-5» и 28 штатных упаковок с взрывателями к ручным гранатам типа «УЗРГМ-2» в количестве 280 штук», - говорится в сообщении.
Взрывоопасные гранаты осмотрели и направили на детальное исследование в Хмельницкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. По предварительной информации, боеприпасы были изготовлены еще в советское время.
Сведения о правонарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).