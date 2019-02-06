«Возможно, будут еще случаи», - начальник патрульной полиции Николаевщины прокомментировал задержание своего заместителя на взятке

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Виталий Данила подтвердил факт задержания своего заместителя Руслана Тужлова, заявив, что это, возможно, не единственный случай.

Об этом в среду, 6 февраля, шла речь в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Рнее сообщалось, что во вторник, 5 февраля, сотрудники управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Николаевской области совместно со следователями Николаевского управления ГБР за вымогательство взятки от подчиненного задержали заместителя начальника управления патрульной полиции области Руслана Тужлова.

Тужлов вымогал $300 у своего подчиненного за решение вопроса с его авто. У полицейского банк арестовал автомобиль, который находится в кредите, и чтобы его не ставить на штрафплощадку, Тужлов потребовал от подчиненного деньги.

Виталий Данила рассказал, что информация о даче взятки была получена Службой безопасности Украины, которые совместно с правоохранительными органами открыли уголовное производство с 28 января. Получение взятки было зафиксировано.

— После получения неправомерной выгоды, которую потом нашли в служебном кабинете, был задержан Тужлов Александр Юрьевич. Сначала информацию получила Служба безопасности Украины, работники оперативного подразделения. Я также знал о данной информации, проводилось общая отработка при моем полном взаимодействии. Вносилось криминальное производство с 28 января 2019 года. После получения взятки уже было задержание с фиксацией и всеми процессуальными действиями, - сказал Данила.

Сам подозреваемый Руслан Тужлов свою вину не признал и ссылается на статью 63 Конституции Украины «Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких».

Александр Тужлов Начальник полиции также высказал предположения, что этот инцидент, возможно, будет не последним, однако более точную информацию о том, подозревает ли он кого-то конкретно, предоставлять отказался.

— Хотелось бы, чтоб это был последний случай, но мне кажется, что, возможно, будут еще случаи, если мы их зафиксируем, я в обязательном порядке обращусь в органы для того, чтоб это зафиксировать и довести до логического конца. (...) Ни для кого не секрет, что кто-то, возможно, получает взятку. Если информация будет подтверждаться, я буду обращаться в органы и будет мое полное взаимодействие.

Проводится досудебное расследование.

Напомним, в понедельник, 4 февраля, в Николаеве задержали гражданина Вьетнама, который пытался дать взятку офицеру СБУ за предоставление возможности его соотечественнику легально находиться в Украине.