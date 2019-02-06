«Чтобы догнать Европейский уровень доходов Украине понадобиться 50 - 100 лет», - Всемирный банк

Во Всемирном банке призывают Украину не затягивать с реформами для ускорения экономического развития, поскольку при нынешних темпах для достижения уровня доходов европейских стран понадобиться от 50 до 100 лет.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на исследование Всемирного банка.

«При имеющихся темпах экономического роста, которые едва превышают 3% в год, для выхода на текущий уровень доходов Германии Украине понадобится почти сто лет», - говорится в исследовании.

В исследовании приведена инфографика, в которой отмечено, что для достижения текущего уровня доходов Польши Украине может понадобиться меньше времени – около 50 лет.

По информации Всемирного банка, эти показатели рассчитаны, исходя из количества лет, необходимых для преодоления разрыва между показателями ВВП на душу населения в Украине и этих странах.

«Структурные реформы способны укрепить фундаментальные факторы для ускоренного роста. При отсутствии реформ темпы роста, скорее всего, останутся мизерными», - отмечают во Всемирном банке.

В перечне необходимых проблем, решение которых будет способствовать ускорению экономического роста, Всемирный банк выделил повышение продуктивности экономики, расширение возможностей внешней торговли и укрепление экономических институтов.

Напомним, что ранее Порошенко заявил том, что Украина должна стать крупным региональным лидером, который влияет на события в Европе.