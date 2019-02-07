В Германии пассажир сумел остановить автобус, водитель которого потерял сознание

В немецком городе Дуйсбург пассажир вовремя успел остановить автобус, водителю которого стало плохо.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Рейсовый автобус совершал плановую поездку по маршруту, когда 58-летнему водителю стало плохо. Мужчина потерял сознание. Оставшийся без управления автобус пересек разделительные линии, выехал на встречную полосу и задел придорожное ограждение.

Один из пассажиров метнулся к кабине водителя, схватил руль и сумел затормозить. Аварии удалось избежать, но молодой человек вышел из автобуса и исчез.

- Да ничего особенного я не сделал, - заявил 24-летний Мохаммед О., когда полиции удалось его отыскать.

Но транспортная компания DVG оценила это дело иначе – если бы не этот парень, могло бы случиться серьезное дорожное происшествие. В награду за свой поступок пассажир-герой получил пожизненный проездной на городской транспорт, сообщает немецкое издание General-Anzeiger. Водитель автобуса после недолгого пребывания в больнице снова может вернуться к работе.

Напомним, что ранее николаевские медики спасли жизнь женщине, которой пришлось сделать трепанацию черепа.