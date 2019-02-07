Учиться? Во время выборов?

Ну, эти выборы мы уже проиграли, нужно готовиться к следующим. И именно учиться, и особенно - пенсионерам, потому что ужасное состояние нашей политической сферы с чем связано? Правильно, ответ отлично знают все: с низким состоянием политической культуры, с неподготовленностью избирателя (особенно... да, да - пенсионеров). Так нужно их научить? Об этом и поговорим.

Европейский центр

Повод для такого разговора отличный: отчет Европейского центра обучения взрослых. Вот он.

Отчет и отчет, большая работа, много участников, отчет утвердили, программу следующего года одобрили.

Стоп! Тут бы и почитать эту программу, внимательно так, с карандашиком, сделать замечания, обсудить с коллегами...

Возвращаясь к вопросу о политическом образовании вообще (а пенсионеров в частности) и особенно - о дистанционном формате этой учебы. Не секрет, что это последнее слово образовательной науки. Во многих случаях и во всех сферах: в университетах, в школах, в общественном движении всех видов и направлений. Ну а политическая учеба пенсионеров?

Я уверен, что со временем Артем Ващиленко и Елена Пехота программу работы центра на 2019 год, одобренную экспертами, опубликуют. И очень надеюсь, что раздел, посвященный дистанционке, там представлен достойно. Но это пока отложим до лучших времен, а перейдем к вопросу об Академии третьего возраста (это на той же ссылке).

Академия

Академия работала не так успешно, как Центр. Можно сказать даже вообще не работала. Не сошла, так сказать, с места.

Трудно сказать, почему. Но зато уверенно можно говорить о том, что ее работа в 2019 году будет более успешной. Ведь состав участников расширился - благодаря отчету Центра. Теперь в составе Академии появились новые члены, а это же всегда какой-то импульс? Конечно, вот и попробуем. По двум направлениям - одно связано с новыми участниками, об этом уже сказано, а другое - с теми самыми пенсионерами, о которых речь шла в самом начале. Вот об этом подробнее.

Пенсионеры

Да, уважаемые коллеги, советская интеллигенция в первую очередь, в наш огород летят очень крупные камни. И справедливо, надо сказать. Не разобрались многие из нас с современной политикой. А надо. Молодежь мало того, что на выборы не ходит, она просто вострит лыжи и бросает страну на растерзание олигархам. Подождите, но ведь кроме олигархов здесь остаются еще пенсионеры. Что, в демократической стране нет возможности противостоять всему тому негативу, который вам отлично известен? Возможности есть, пользоваться ими мы не умеем. Не разобрались, не научились. Потому что не хотели. Ни один николаевский пенсионер не обратился в Академию с вопросом о том, где бы ему поучиться, чтобы взяться за политику по-настоящему, квалифицированно и результативно?

Ведь остальное уже дело техники. Компьютерной, естественно. И техника эта есть в наличии - в библиотеках, если у кого нет дома компьютера или телефона для чтения из Сети. Так что, уважаемые, дело только за вашим желанием. Хотите спасти страну - учитесь.

Но ведь у пенсионеров, хотя, к сожалению, не у всех, есть дети и внуки. Те, что с гаджетами наперевес проводят день-деньской. Так друзья-нетмены, позаботьтесь, пожалуйста, о стране. Да, она страдает от политической необразованности пенсионеров, согласны? Вот и давайте вместе менять положение. От вас тоже многое тут зависит. Идеальный вариант: учиться вместе. Не думали об этом? Уже все знаете? Но пенсионеры точно в другом состоянии, так что фронт образовательных работ очевиден - подключайтесь в качестве зазывал-агитаторов. Можете напомнить, как вам раньше старшие члены семьи твердили о том, что нужно учиться. И учиться нужно хорошо. Было такое? Напомните, напомните, не стесняйтесь.

Специальное предложение...

... для компьютерных клубов. БПП: бесплатное посещение пенсионера. Ведь в маршрутках есть льготный проезд. Давайте и в компьютерных клубах в утренние часы подарим пенсионерам бесплатные полчаса работы в Сети? Ну почему нет, ведь техника все равно простаивает. А клубам будет реклама, респект от компьютерного сообщества. А какая популярность среди пенсионеров! Они, наверное, влияют на мнение своих детей и внуков? Подумайте, пожалуйста.