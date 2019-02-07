Три района Николаевщины требуют от Кабмина, чтобы для них создали отдельный госпитальный округ

Владимир Крыленко и Ирина Шамрай На Николаевщине Очаковский, Николаевский и Березанский районы хотят создать пятый госпитальный округ.

Об этом стало известно в ходе первого заседания Госпитального совета Николаевского госпитального округа в четверг, 7 февраля, передаёт корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в июле Кабмин утвердил перечень и состав госпитальных округов Николаевской области. В частности в Николаевский госпитальный округ включили город Николаев, Николаевский, Витовский, Очаковский, Березанский и Снигиревский районы.

Так, мэр Николаева Сенкевич предложил назначить главой госпитального совета депутата Николаевского горсовета Сергея Карцева.

- Он занимается вопросом медицины и постоянно, не только на словах, но и как говорят «туфлем показывает кузькину мать» в сессионном зале, и работает на местах ремонтов, удостоверяется в оборудовании, которое закупается, вникает в тему и конкретно разбирается в этом вопросе, - сказал он.

Главой округа назначили начальника управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирину Шамрай, а её заместителем - главврача Новоодесской ЦРБ Николая Коваленко.

Андрей Дмитренко В начале собрания слово взял представитель Чорноморской ОТГ Очаковского района и попросил включить в обсуждение обращение в Кабмин о создании пятого округа.

- Общим обращением Очаковского района, города Очакова, Николаевского района и Березанского района направлено обращение о создании пятого госпитального округа. Это не прихоть, к сожалению, учитывая состояние Варваровского моста, страшная в будущем может быть проблема, как и доставка больных из мест которые отрезаны от Николаева, - выступил глава Черноморской ОТГ Андрей Дмитренко.

Александр Сенкевич В свою очередь Сенкевич сказал, что если Кабмин примет решение о создании дополнительного округа, то они смогут заниматься этим вопросом.

- Не переживайте, если с мостом что-то произойдет, то средства передвижения будут предусмотрены, потому что это трасса международного значения М-14, - отметил мэр.

Взяв слово Шамрай отметила, что районы, которые хотят отделиться, ничего не потеряют, если будут состоять в Николаевском госпитального округе, а у населения таким образом будет больше возможностей для качественного лечения. Также она отметила, что сейчас больницы будут принимать людей вне зависимости от того откуда они приедут.

- Если к нам приедет человек, например, из Казанки, которая относится к Вознесенскому или Первомайскому округу, мы также его примем, потому что с первого января 2020 года медицина будет получать деньги за услугу, - отметила она.

Сергей Карцев Также слово взял Карцев, который отметил, что сейчас одной из главных задач является закрепление врача на своем месте. Помимо этого, он поддержал идею передачи передачи недостроя на 3-ей Слободской для клиники ЧНУ имени Петра Могилы.

- С моей точки зрения есть две составляющие: первое – это зарплата, второе – это жилье. И в городе первый шаг мы делаем, чтобы в этом году переоборудовать одно-двухкомнатные квартиры и начать давать людям жилье, - сказал Карцев.

Напомним, что предложение по созданию четырех госпитальных округов в Николаевской области облгосадминистрация подала в Министерство здравоохранения Украины в августе 2017 года.

Также ранее сотрудники Больницы скорой медицинской помощи города Николаева заявили, что управление здравоохранения Николаевского горсовета хочет закрыть одно из отделений хирургии. Позднее в горздраве Николаева рассказали, почему «поделят» больных между БСМП и «Дубками».

Напомним, что вопрос передачи недостроя для клиники ЧНУ имени Петра Могилы обсуждаете еще с 2016 года. При этом из-за одного голоса «воздержался» депутата Николаевского городского совета от партии «Оппозиционный блок» Александра Гусева депутатская комиссия по вопросам ЖКХ и коммунальной собственности снова отказала Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы в получении недостроенного здания больницы на улице 3-ей Слободской под размещение там университетской клиники.

Позже глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к депутатам Николаевского горсовета с просьбой передать недострой могилянке для создания там учебного медицинского центра и клиники на базе этого вуза.

Позже оказалось, что передать государству с коммунальной собственности Николаева недострой по адресу 3-я Слободская, 49/10 невозможно, так как документы есть в общем на земельный участок, но не на сам объект незавершенного строительства.

Также недавно, неизвестные разожгли костер и задымили весь двор возле скандального недостроя по улице 3-я Слободская из-за чего николаевский журналист призвал оградить забором скандальный николаевский недострой. При этом он напомнил, что с этим недостроем связано много плачевных ситуаций, а именно в 2016 году насмерть разбился 12-летний мальчик, а в 2012 году в том же месте нашли печально известную Оксану Макар.