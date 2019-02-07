Три района Николаевщины требуют от Кабмина, чтобы для них создали отдельный госпитальный округ

На Николаевщине Очаковский, Николаевский и Березанский районы хотят создать пятый госпитальный округ.
Об этом стало известно в ходе первого заседания Госпитального совета Николаевского госпитального округа в четверг, 7 февраля, передаёт корреспондент «Преступности.НЕТ».
Как известно, в июле Кабмин утвердил перечень и состав госпитальных округов Николаевской области. В частности в Николаевский госпитальный округ включили город Николаев, Николаевский, Витовский, Очаковский, Березанский и Снигиревский районы.
Так, мэр Николаева Сенкевич предложил назначить главой госпитального совета депутата Николаевского горсовета Сергея Карцева.
- Он занимается вопросом медицины и постоянно, не только на словах, но и как говорят «туфлем показывает кузькину мать» в сессионном зале, и работает на местах ремонтов, удостоверяется в оборудовании, которое закупается, вникает в тему и конкретно разбирается в этом вопросе, - сказал он.
Главой округа назначили начальника управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирину Шамрай, а её заместителем - главврача Новоодесской ЦРБ Николая Коваленко.
В начале собрания слово взял представитель Чорноморской ОТГ Очаковского района и попросил включить в обсуждение обращение в Кабмин о создании пятого округа.
- Общим обращением Очаковского района, города Очакова, Николаевского района и Березанского района направлено обращение о создании пятого госпитального округа. Это не прихоть, к сожалению, учитывая состояние Варваровского моста, страшная в будущем может быть проблема, как и доставка больных из мест которые отрезаны от Николаева, - выступил глава Черноморской ОТГ Андрей Дмитренко.
В свою очередь Сенкевич сказал, что если Кабмин примет решение о создании дополнительного округа, то они смогут заниматься этим вопросом.
- Не переживайте, если с мостом что-то произойдет, то средства передвижения будут предусмотрены, потому что это трасса международного значения М-14, - отметил мэр.
Взяв слово Шамрай отметила, что районы, которые хотят отделиться, ничего не потеряют, если будут состоять в Николаевском госпитального округе, а у населения таким образом будет больше возможностей для качественного лечения. Также она отметила, что сейчас больницы будут принимать людей вне зависимости от того откуда они приедут.
- Если к нам приедет человек, например, из Казанки, которая относится к Вознесенскому или Первомайскому округу, мы также его примем, потому что с первого января 2020 года медицина будет получать деньги за услугу, - отметила она.
Также слово взял Карцев, который отметил, что сейчас одной из главных задач является закрепление врача на своем месте. Помимо этого, он поддержал идею передачи передачи недостроя на 3-ей Слободской для клиники ЧНУ имени Петра Могилы.
- С моей точки зрения есть две составляющие: первое – это зарплата, второе – это жилье. И в городе первый шаг мы делаем, чтобы в этом году переоборудовать одно-двухкомнатные квартиры и начать давать людям жилье, - сказал Карцев.
Напомним, что предложение по созданию четырех госпитальных округов в Николаевской области облгосадминистрация подала в Министерство здравоохранения Украины в августе 2017 года.
Также ранее сотрудники Больницы скорой медицинской помощи города Николаева заявили, что управление здравоохранения Николаевского горсовета хочет закрыть одно из отделений хирургии. Позднее в горздраве Николаева рассказали, почему «поделят» больных между БСМП и «Дубками».
Напомним, что вопрос передачи недостроя для клиники ЧНУ имени Петра Могилы обсуждаете еще с 2016 года. При этом из-за одного голоса «воздержался» депутата Николаевского городского совета от партии «Оппозиционный блок» Александра Гусева депутатская комиссия по вопросам ЖКХ и коммунальной собственности снова отказала Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы в получении недостроенного здания больницы на улице 3-ей Слободской под размещение там университетской клиники.
Позже глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к депутатам Николаевского горсовета с просьбой передать недострой могилянке для создания там учебного медицинского центра и клиники на базе этого вуза.
Позже оказалось, что передать государству с коммунальной собственности Николаева недострой по адресу 3-я Слободская, 49/10 невозможно, так как документы есть в общем на земельный участок, но не на сам объект незавершенного строительства.
Также недавно, неизвестные разожгли костер и задымили весь двор возле скандального недостроя по улице 3-я Слободская из-за чего николаевский журналист призвал оградить забором скандальный николаевский недострой. При этом он напомнил, что с этим недостроем связано много плачевных ситуаций, а именно в 2016 году насмерть разбился 12-летний мальчик, а в 2012 году в том же месте нашли печально известную Оксану Макар.