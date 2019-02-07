Директора николаевских заводов рассказали, почему стали сооснователями платформы «Мрій Дій»

Директора трех николаевских заводов рассказали, почему стали сооснователями платформы для активных горожан «Мрій Дій».

Об этом шла речь в ходе телеперадачи «Новый день».

Директор ТМ «Марка Малицкого» Владислав Малицкий, директор НТРЗ Вячеслав Симченко и коммерческий директор ТМ «Амина» Шамиль Малачиев ответили на часто задаваемые вопросы горожан, касательно платформы.

На один из вопросов о том, какую политическую партию представляет платформа «Мрій Дій», Вячеслав Симченко рассказал, что такой интерес, возможно, связан с тем, что в обществе политический перегруз. Однако заверил, что платформа не имеет никакого отношения к политике.

– Платформа – это просто объединение людей с горящими глазами и сердцами, как правило – это руководители бизнеса, от малого до крупного. Это те люди, кто хочет сделать свою среду обитания хотя бы немного лучше и комфортнее. Ведь ни один человек или бизнес не будут нормально процветать, если вокруг разруха, - сказал Симченко.

Также он добавил, что ни один проект, который реализован или будет реализовываться - никак не связан с бюджетными деньгами, и что все проекты будут осуществляться за счет участников платформы.

Шамиль Малачиев отметил, что «на одних мечтах далеко не уедешь» и нужны люди, которые будут действовать и умеют делать это эффективно, и рассказал о своем видении платформы.

- В нашем городе очень много мечтателей. И мы поняли, что на одних мечтах далеко не уедешь. Поэтому нужно собирать тех людей, которые любят действовать и умеют это делать эффективно. У всех сооснователей «МрійДій» есть те направления работы, которые они разрабатывают в рабочих группах и ведут. Не раскрывая секретов нашего большого мероприятия 12 февраля, скажу, что мы уже готовим ряд конференций, бизнес-завтраков, мастер-классов, приглашаем спикеров со всей Украины и даже планируем зарубежных. То, что уже есть в Киеве и крупных городах, будет и у нас в ближайшем времени, - сказал Малачиев.

Владислав Малицкий, в свою очередь, добавил, что основной целью платформы является сделать Николаев более уютным и привлекательным для инвестиций. Приведя в пример выражения Рузвельта: «Делай то, что можешь, там, где ты сейчас» подчеркнул, что оно как нельзя лучше подходит к тому, чем они сейчас занялись.

– В планах – активное продвижение социального предпринимательства и привлечение новых участников и, конечно же, качественное общение, - отметил Малицкий.

- Общаясь с сильными людьми – ты сам становишься сильнее, впитываешь идеи и эмоции. Поэтому, в первую очередь, платформа – это крутая тусовка интересных людей, а не скучные рабочие группы, - подытожил разговор Вячеслав Симченко.

Справка: «МрійДій» - это некоммерческая и неполитическая организация, которая создана для объединения предпринимателей и социально активных горожан.