Прошлый год оказался одним из самых жарких за всю историю наблюдений, - NASA

В национальном космическом агентстве США заявили, что 2018 год оказался четвертым самым теплым за последние 130 лет наблюдений.

Об этом сообщает «Громадське радіо».

Глобальные температуры в 2018 году были на 0,83 градуса Цельсия выше, чем в 1951-1980 годах, считают ученые из Института космических исследований имени Годдарда NASA в Нью-Йорке. В глобальном масштабе температура 2018 отстает от температур 2016, 2017 и 2015 годов. Последние пять лет – это самые теплые годы в современном рекорде.

- 2018 стал чрезвычайно теплым годом на фоне долгосрочной тенденции глобального потепления, - подчеркнул директор института Гэвин Шмидт.

Начиная с 1880-х годов, средняя глобальная температура возросла примерно на 1 градус Цельсия. Это потепление в значительной степени обусловлено увеличением выбросов в атмосферу парниковых газов, вызванных человеческой деятельностью. Наиболее сильные теплые тенденции в арктическом регионе, где в 2018 году наблюдалась длительная потеря морского льда. Кроме того, потеря массы из ледниковых покровов Гренландии и Антарктики продолжает способствовать повышению уровня моря. Увеличение температуры также может способствовать более длинным пожарным сезонам и некоторым экстремальным погодным явлениям.

- Влияние долгосрочного глобального потепления уже ощущается – в прибрежных затоплениях, интенсивных осадках и изменении экосистем, - отметил Шмидт.

Анализ температур NASA включает измерения температуры поверхности с более 6 тысяч метеорологических станций, наблюдения за морской поверхностью на основе судов и буев, а также измерения температуры с антарктических исследовательских станций.