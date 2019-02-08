Китайский спутник показал, как выглядит обратная сторона Луны на фоне Земли

Китайский мини-спутник «Лунцзян-2» впервые запечатлел невидимую с Земли сторону Луны на фоне нашей планеты, ярко освещенной Солнцем.

Об этом сообщает «Itc.ua».

Фото до ретуши и после

Фото опубликовало не Китайское национальное космическое управление, которое курирует лунную миссию и всю космическую программу страны, а сотрудники радиообсерватории Двингело, расположенной в Нидерландах.

По просьбе китайских коллег они приняли снимок со спутника и немного отредактировали изображение. До ретуши фото выглядело иначе, ведь неестественная цветопередача обусловлена тем, что созданная студентами Харбинского технологического института камера спутника не оборудована инфракрасным фильтром.

Помимо этого, в своем блоге астрономы увеличили фрагмент снимка и нанесли на него названия известных кратеров, расположенных на обратной стороне Луны.

Напомним, ранее китайский аппарат приземлился на обратную сторону Луны и сделал её снимки.